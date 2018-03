As pessoas morreram em um ataque de um homem armado no sul da França, nas cidades de Carcassone e Trèbes. O atirador matou o ocupante de um carro, entrou em um supermercado e fez reféns antes de ser morto pelas forças de segurança. Outras três pessoas ficaram feridas – uma delas com gravidade.

O suposto terrorista alegou pertencer ao Estado Islâmico, embora o grupo terrorista não tenha reivindicado a ação. Testemunhas disseram que Redouane Lakdim, de 26 anos, gritou “Allahu Akbar” (Alá é grande), no momento ao invadir o supermercado Super U, segundo a CNN. Segundo a mídia francesa, ele teria pedido a libertação de Salah Abdeslam, único terrorista capturado com vida nos ataques em Paris de 13 de novembro de 2015.

Se o vínculo com o grupo extremistas for confirmado, este ataque será o 1º ataque desta dimensão desde a eleição do presidente Emmanuel Macron, em maio de 2017. O Ministério do Interior informou que Lakdim, que era morador de Carcassonne, já era conhecido da polícia por causa de pequenos delitos.

O número de reféns ainda não ficou claro, porque parte dos empregados e clientes do supermercado conseguiram fugir. Um militar, que aceitou ser trocado por um refém, está entre os feridos no supermercado.

O suspeito entrou no estabelecimento da rede Super U por volta das 11h no horário local (7h em Brasília) e foi morto cerca de três horas mais tarde, às 14h25 (10h25 em Brasília).

Policial ferido em Carcassonne

Além dos dois mortos em Trèbes, a imprensa francesa afirma que uma terceira pessoa foi assassinada pelo suspeito em Carcassone, na cidade a cerca de 10 km de Trèbes.

Segundo relato da AFP, o suspeito roubou um carro, matou um passageiro e feriu o motorista. Em seguida, atirou contra um policial, perto de um quartel antes de seguir para o supermercado da cidade vizinha.

O carro do atirador foi encontrado pelos policiais no estacionamento do supermercado Super U. É possível que ele tenha deixado o veículo lá em uma estratégia de fuga.

Mais cedo, a imprensa francesa afirmou que, através da análise da placa do veículo, a polícia identificou o proprietário como um marroquino que já aparecia no Arquivo de Apontamentos para a Prevenção da Radicalização com Caráter Terrorista (FSPRT, na sigla em francês). A informação não foi confirmada oficialmente.