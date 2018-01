Os tipos sanguíneos com RH negativos são mais difíceis de ter nos bancos de sangue, em razão de serem os tipos mais raros. De acordo com a equipe do Hemonúcleo de Lins, os estoques dos tipos A-, B-. AB- e O-, estão baixos.

No momento, há quatro pacientes de RH negativo em estados mais grave. Interessados e aptos a doar sangue, dirija-se ao Hemonúcleo de Lins, localizado na Santa Casa. Aberto das 8h às 12h. É necessário portar documento original com foto.

Requisitos para doar sangue:

Estar em boas condições de saúde

Ter entre 16 e 69 anos. Pessoas acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado sangue alguma vez antes dessa idade

Pesar no mínimo 50 kg

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas)

Estar alimentado, sendo que a ingestão de alimentos gordurosos deve ser evitada nas 4 horas que antecedem a doação

Apresentar documento original com foto, que permita o reconhecimento do candidato, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social)

Quem não pode doar sangue?

Idade inferior a 16 anos ou superior a 69 anos

Peso inferior a 50 kg

Anemia no teste realizado imediatamente antes da doação

H ipertensão ou hipotensão arterial no momento da doação

Aumento ou diminuição dos batimentos cardíacos no momento da doação

Febre no dia da doação

Grávida

Estiver amamentando, a menos que o parto tenha ocorrido há mais de 12 meses

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação