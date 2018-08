Na manhã da segunda-feira (27), o Prefeito em exercício, Carlinhos Daher, recebeu na sala de reuniões do gabinete do prefeito, o Guia Turístico, Alvari Barbosinha, acompanhado do Padre da Igreja São José Operário, Carlos Alberto Rodrigues.

Na oportunidade, o Guia, apresentou a inclusão da Igreja São José Operário, em seu roteiro turístico.

O banner desenvolvido por Barbosinha tem intuito de divulgar roteiros turísticos, históricos e ecológicos, bem como a Prefeitura de Lins, onde antes estava localizada a antiga Faculdade Auxilium de Lins – FAL -, o setor técnico da Sabesp, a Biblioteca Pública Municipal, a Rádio Alvorada e agora, a Igreja São José Operário, por meio de desenhos lúdicos dos roteiros que serão frequentados pelos alunos, acompanhados pelo Guia, Alvari.

O Prefeito em exercício, Carlinhos Daher, parabenizou o trabalho desenvolvido pelo Guia, “admiramos muito o trabalho desenvolvido por Alvari, sem ele diversas crianças não poderiam ter acesso aos locais que fazem parte do roteiro turístico”, declarou. Carlinhos ainda se colocou à disposição para ajudar no que for necessário.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins