Na última quarta-feira (26), o guia turístico, Alvari Barbosinha, levou os alunos do Projeto Varanda – Viver com Arte – para um passeio nas dependências da Prefeitura de Lins.

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido, as crianças puderam conhecer o gabinete do Prefeito Edgar de Souza e as demais secretarias. Aprenderam também, um pouco mais sobre o projeto do guia e sobre as atividades realizadas na Prefeitura.

O roteiro turístico visa levar as crianças aos principais pontos de nossa cidade, bem como o Museu Histórico de Lins; o prédio da Biblioteca Municipal; a Antiga Caixa d’água de Lins; hoje Sabesp, a Faculdade Auxilium de Filosofia, Ciências e Letras de Lins, hoje, Prefeitura de Lins; a Catedral de Santo Antônio; Usina Solar da Unilins; Templo Budista Honpa Hongwanji e Taissenji; Horto Florestal e a Câmara de Lins.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins