Em sorteio realizado na sede da Federação Paulista de Futebol nesta terça-feira (17), os grupos da primeira fase do Paulistão Itaipava 2018 foram definidos.

No Pote 1 estiveram Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. No Pote 2 estavam Ponte Preta, Botafogo, Novorizontino e Linense. O terceiro pote foi composto por Ituano, Santo André, São Bento e Mirassol. Por fim, integram o último pote Red Bull, Ferroviária e os recém-promovidos São Caetano e Bragantino.

O sorteio, apresentado por Caio Ribeiro e com participações de Clodoaldo, Evair, Careca e Fábio Luciano, definiu os grupos da fase inicial da seguinte forma:

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Corinthians São Paulo Palmeiras Santos

Linense

Ponte Preta

Novorizontino

Botafogo

Ituano

Santo André

São Bento

Mirassol

Bragantino

São Caetano

Ferroviária

Red Bull

O regulamento será o mesmo de 2017. Na primeira fase, que se inicia em 17 de janeiro, os times jogarão contra as equipes dos outros grupos. Os dois melhores de cada avançam para as quartas de final, se enfrentando dentro do próprio grupo em ida e volta. Os classificados para a semifinal serão organizados de acordo com a campanha ao longo da competição. Os confrontos também serão em ida e volta, assim como a decisão do campeonato, que será no dia 8 de abril.

Fonte e foto: Futebol Paulista