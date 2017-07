Comovidos com a chegada da estação mais fria do ano, um grupo de amigos lineneses, idealizaram o Projeto Cabide Solidário em Lins. De acordo com eles, a ideia consiste em comover a população em doar agasalhos a quem necessita, além de deixar essas peças a disposição dessas pessoas.

Os cabides foram colocados em dois locais estratégicos da cidade: nas Praças Coronel Piza e Frederico Ozanan, por conta do grande fluxo de pessoas que necessitam, localizados na região.

O grupo vem fazendo monitoramento desses cabides, para acompanhar o ritmo em que as pessoas doam, e também com que frequência as que necessitam estão recolhendo. De acordo com eles, é importante contar com a ajuda dos moradores dos bairros mais próximos, para fiscalizar em relação a vandalismo e também na questão de proteger as doações das chuvas.

Novos pontos da cidade estão sendo estudados para receber o cabide, segundo os idealizadores, já existe material para mais três pontos, que devem ser instalados em breve.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação