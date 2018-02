A Prefeitura de Lins, através do Projeto Varanda – Viver com Arte, realizou o início do semestre do Grupo de Caminhada da USF – “Pastor Agenor Miranda de Campos”, no Jardim Tangará.

O grupo liderado pela professora Indryd Cabral, fez testes de pesagem, cálculo de IMC – Índice de Massa Corporal -, controle de glicemia e medição de pressão, posteriormente foi realizada a caminhada por todo o bairro.

O evento será realizado todas as terças e quintas – feiras, das 7h da manhã às 8h da manhã, com pessoas de toda a comunidade, porém, visando pessoas diabéticas e hipertensas.

Interessados em participar, a Unidade se localiza na Rua Pedro Augusto Ariano, 220 no Jardim Tangará.

Mais informações pelo telefone: (14) 35324885 ou pelo e-mail: usftangara@yahoo.com

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação