Nesta semana, os órgãos técnicos do Governo Estadual concluíram a análise do processo de pavimentação e recape de diversas ruas do município de Lins.

Ao todo serão investidos R$ 560.000,00, sendo R$ 400.000,00 para a pavimentação da Rua Voluntário João Batista de Araujo, a partir do trevo existente na Rodovia Marechal Rondon, onde está localizada a planta industrial do Laticínio Tirolez até a ligação com o Jardim Bom Viver.

Será destinado o valor de R$ 160.000,00 de emenda parlamentar do Deputado Estadual Celso Nascimento para recape de importantes trechos das ruas Rangel Pestana, Mirante e Guarantã.

As vias públicas devem receber guias, sarjetas e sinalização de trânsito, tornando a via uma importante ligação da Rondon com grande parte da cidade, podendo assim, desafogar as avenidas Tiradentes e Minas Gerais.

Os moradores dos bairros Bom Viver, Alto de Fátima, Junqueira, Paulo Freire, entre outros, serão beneficiados, já que os mesmos, poderão usar o novo logradouro para entrar e sair da cidade. O Laticínio Tirolez passará a ter melhores condições para o acesso de fornecedores, clientes e colaboradores e para o escoamento de sua produção.

A Prefeitura de Lins informa que está tomando as providências necessárias para a realização do processo licitatório, para que as obras possam ser iniciadas com a maior brevidade possível.

“Isso é só o começo. Estamos trabalhando com muita vontade de fazer Lins crescer e melhorar cada vez mais. Vamos melhorar a cada dia a infraestrutura de nossa cidade com a ajuda das emendas parlamentares. Em breve anunciaremos mais novidades”, comenta o Prefeito Edgar de Souza.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação