Na última quinta-feira (25), a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, realizou no Thermas dos Laranjais, localizado na cidade de Olímpia/SP, a capacitação “Integra Turismo”, que contou com a presença de gestores públicos e empresários do turismo.

O intuito do evento foi auxiliar a região no desenvolvimento do turismo por meio da apresentação dos vários programas oferecidos pelo Governo do Estado de São Paulo tanto os órgãos públicos quanto à iniciativa privada.

Estiveram presentes, a gerente de Turismo, Maria Carolina Pereira, técnicos do Ministério do Turismo, Desenvolve SP, Investe SP, SUTACO – Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades -, AMITUR SP – Associação dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo – e representantes de diversos municípios do Estado de São Paulo.

Segundo Maria Carolina, o treinamento foi excelente e muito importante, principalmente neste momento que a cidade de Lins foi inserida na classificação de Município de Interesse Turístico e precisa apresentar projetos e se preparar para atender os padrões estabelecidos pelo Governo do Estado.

Foram abordados temas como “Marketing Turístico”, que falou sobre a necessidade dos destinos turísticos de se prepararem para serem comercializados, a formatação de produtos turísticos que possam ser comprados pelos turistas com facilidade e o desenvolvimento de marcas turísticas. Outro tema abordado foi a importância da conectividade entre empresários e setor público, já que o turismo gera empregos e renda nos municípios e estes são fatores que interessam a todos.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins