O gerente de futebol Fausto, confirmou na manhã desta terça-feira (12), a contratação do lateral Eduardo Diniz, que irá vestir a camisa Alvirrubra do nosso glorioso Clube Atlético Linense.

Com 28 anos de idade e natural de Guaraí (TO), tem 179 cm de altura, é ambidestro e poderá jogar tanto como lateral esquerdo, como lateral direito.

Eduardo é um experiente jogador, tendo iniciado a sua carreira esportiva no Paulista (SP), tendo jogado pelo Palmeiras (SP), Vitória (BA), Mirassol (SP), América Mineiro (MG), Portuguesa (SP), Ceará (CE), São Bernardo (SP), Atlético Goianiense (GO) e CRB (AL), este o seu último time antes de ingressar o elenco do Elefante da Noroeste. Internacionalmente, Eduardo jogou no Japão, no time do Gamba Osaka, no ano de 2012.

O atleta se diz muito feliz com a sua escolha e poder participar pelo Clube Atlético Linense em mais uma edição do Campeonato Paulista de Futebol e espera ter uma excelente participação na competição. Eduardo salientou também a excelente estrutura que o Linense atualmente dispõe. Eduardo realizou os exames médicos da praxe e já se encontra treinando com o elenco profissional.

O nosso “Elefantão” está integrado no Grupo A, juntamente com o Corinthians, atual campeão do troféu, Bragantino e Ituano. A estreia acontecerá no dia 17 de janeiro, quando enfrentar o Santos F.C.

Fonte e foto: Calinense