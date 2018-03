Nesse manhã de sábado (24) aconteceu um gravíssimo acidente na Avenida Pepino Melchiore, no bairro cidade Jardim, quando um menino de 12 anos em uma bicicleta motorizada, colidiu de frente com um ônibus, um coletivo municipal, vindo a falecer.

Segundo informações da PM, o garoto teria invadido a preferencial e batido de frente com o ônibus. Após a colisão, o adolescente caiu embaixo do veículo, ficando preso entre as rodas. Ele morreu no local. Testemunhas relataram que o condutor fazia a linha vermelha e que o ônibus seguia no limite de velocidade.

Fonte e foto: Folha da Noroeste