O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (PR) foi levado nesta sexta-feira (24) da cadeia em Benfica, onde está preso, para a 21ª DP (Bonsucesso), para prestar depoimento. Garotinho diz ter sido agredido no presídio com um porrete e afirma, ainda, que chegaram a apontar uma arma para ele. Agentes da Seap, porém, dizem que ele se autolesionou.

De acordo com o ex-governador, a cela em que está foi invadida na madrugada — mas não se sabe por quem. Garotinho teria chegado à delegacia com o dedo do pé machucado e o joelho ralado. Um agente penitenciário ouvido pelo G1 diz que há a suspeita de que ele tenha pisado no próprio pé, se jogado no chão e batido com o joelho na parede.

Ainda segundo o funcionário, o procedimento para casos de agressão é levar a vítima à delegacia mais próxima.

“Garotinho veio relatar que foi agredido dentro do presídio em Benfica, ontem [quinta-feira] à noite. Ele sofreu uma agressão no joelho e no pé. Mas entraram lá e o agrediram”, afirmou o advogado do ex-governador, Carlos Azeredo.