No fim da manhã de quinta-feira (9), guarnições de Promissão fizeram contato com Dionísio, vítima que relatou ter sido furtado. Objetos de seu estabelecimento comercial foram roubados, bem como mostrou a porta arrombada.

Sabendo quem era o possível suspeito, residente à rua Bento da Cruz, o qual já é conhecido nos meios policiais, de imediato os policiais se deslocaram para o endereço informado, onde se depararam com H. H. S. C.

O suspeito, ao avistar a viatura policial, tentou fugir pulando o muro da residência onde mora e acessando o telhado das casas vizinhas, tomando rumo ignorado.

Embora o assaltante tenha conseguido fugir, praticamente toda a mercadoria e objetos foram recuperados.



Fonte: Folha da Noroeste