Por volta das 22h25min desta terça (06) policiais militares patrulhavam a Av. Pedro de Toledo esquina com a Rua Saudade – Centro – Promissão/SP quando foram informados por populares que, momentos antes, visualizaram um individuo de bicicleta, com capuz e que o mesmo transportava grande quantidade de fios elétricos.

Imediatamente os policiais militares efetuaram patrulhamento no intuito de localizar tal individuo e, próximo ao local, localizaram “Michael”, individuo este já conhecido nos meios policiais pela prática de Furtos, cujas vestes e fisionomia eram idênticas às passadas pelos populares momentos antes; o mesmo foi abordado e submetido à busca pessoal e nada de ilícito foi localizado em seu poder; porém, ao ser questionado sobre os fios o mesmo relatou ter escondido tal objeto em uma vegetação próxima e assumiu ter subtraído de um caminhão que estava estacionado na via pública; o próprio Autor da ação delituosa indicou aos PMs onde estaria o veiculo; lá chegando, fizeram contato com o proprietário do citado veiculo o qual reconheceu o material apreendido como sendo de sua propriedade.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante Delito ao indiciado Michael e conduzido à delegacia onde se ratificou a voz em prisão, recolhendo o meliante a cadeia publica de Promissão, permanecendo à disposição da justiça.

Fonte: Comunicação Social do 44º BPM/I