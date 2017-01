Na manhã de sexta-feira (27) , foi realizado no anfiteatro da Prefeitura, através do Fundo Social de Solidariedade, uma reunião em relação a turma do Curso de Corte e Costura de 2017. De acordo com a presidente do fundo, Adelina Dinalli, 60 pessoas estão matriculadas, divididas em turmas de 15 alunos, que farão aulas semanais.

As aulas acontecem no período da manhã das 08h30 às 11h, e no período da tarde das 13h30 às 16h. O curso que tem a duração de um ano, será ministrado pela professora Maria Sulino da Silva. As inscrições ainda estão abertas, mas para compor uma lista de espera, podendo ser feita pelo telefone (14) 3532-6244, ou no Fundo Social, localizado na Rua Marconi, 66.

Na reunião estiveram presentes a secretária de Obras Valentina Lorenzo, e o coordenador da Defesa Civil Wagner Saoncella. Segundo Adelina, a projeção do Fundo Social para cursos está associada à Secretaria Estadual, que fará nesse trimestre uma reunião para firmar o convênio com os municípios. “Lins é uma cidade que tem um excelente público, estamos aguardando as novidades dos cursos e projetos”, explica.

Durante o encontro dessa manhã, foi realizado uma apresentação do conteúdo programático, horários, regras disciplinares e apresentação da professora. Na oportunidade a Presidente do Fundo Social, Adelina Dinalli falou sobre a perseverança e persistência onde todos devem acreditar no potencial individual. “É assim que cada um conseguirá passar pelos obstáculos”, afirma.