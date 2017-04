Na terça-feira (26), a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Lins, Adelina Dinalli, esteve acompanhada da gerente da Secretaria de Esporte e Lazer, Karina Grossi, onde participaram de uma reunião do FUSSESP – Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, na cidade de Igaraçu do Tietê.

Ao todo 23 municípios participaram do encontro que tinha como objetivo apresentar o papel do Fundo Social as cidades, falar sobre suas atribuições e funções, além de orientar sobre a implantação de programas. A reunião foi conduzida pelas Técnicas do FUSSESP, Lúcia Helena Mantovani e Lucineide Alves Gonçalves, responsáveis pela região de Bauru, Ribeirão Preto e Araraquara.

Encontro

De acordo com Adelina, os participantes foram recepcionados pela primeira Dama de Igaraçu do Tietê, Márcia de Oliveira Varasquim e ao início da reunião, assuntos como workshops e recursos foram abordados. Ainda segundo informações da presidente do Fundo de Lins, os recursos fornecidos pelo FUSSESP serão para aquisição de insumos, kits e uma ajuda de custo de 540,00 para o monitor por modalidade, onde o município deverá entrar com outros recursos como contrapartida.

Na oportunidade presidente do Fundo Social Adelina Dinalli, falou sobre a importância do Estado em investir nos projetos do Fundo. “As famílias carentes necessitam desse olhar para capacitar mão de obra para enfrentar a crise”, afirmou.

Além disso, a pedido do FUSSESP, Karina Grossi convidou os municípios para participarem do JORI – Jogos Regionais dos Idosos 2017, que será realizado em Lins do dia 21 a 25 de junho. “É de extrema importância de um município investir em esportes e atividades para a melhor idade, visto que Lins foi citado pela revista Exame como o 3º melhor município do Brasil de se viver na melhor idade”, destacou Karina, que falou ainda que serão 14 modalidades de esportes adaptados, onde Lins receberá em torno de 1900 atletas de 72 municípios.

Para finalizar o encontro as Técnicas do FUSSESP ressaltaram que a Primeira Dama do Estado Lú Alckmin, estará presente na abertura do JORI em Lins, que acontecerá dia 22 de junho.

Fonte: Codec – Coordenadoria de Comunicação