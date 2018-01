Na tarde da última sexta-feira (26), foi realizado no anfiteatro da Prefeitura de Lins, através do Fundo Social de Solidariedade, uma reunião com a turma do Curso de Corte e Costura de 2018.

Foi realizada uma apresentação do conteúdo programático, horários, regras disciplinares e apresentação da professora Lia. Na oportunidade o Vice-prefeito Carlinhos Daher e a Presidente do Fundo Social, Adelina Dinalli, estiveram presentes.

Adelina falou sobre a perseverança e persistência onde todos devem acreditar no potencial individual. “É assim que cada um conseguirá passar pelos obstáculos, agradeço o Prefeito Edgar, por mais uma vez nos possibilitar realizar este curso, dando assim qualificação profissional a população”, afirma.

As aulas acontecem no período da manhã das 08h30 às 11h, e no período da tarde das 13h30 às 16h, sendo 420 horas/aula. Neste ano foram oferecidas 70 vagas, todas preenchidas.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação