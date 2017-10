Na manhã desta terça-feira (03), a Prefeitura Municipal de Lins, juntamente com a Câmara dos vereadores, realizaram em parceria com o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, uma palestra e atendimento aos municípios, sobre o Plano de Ações Articuladas – PAR obras, equipamentos, mobiliários e prestação de contas, ministrado pela equipe da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais.

O evento que aconteceu na Casa da Cultura, contou com a presença do prefeito Edgar de Souza, do vice Carlinhos Daher, do presidente da Câmara, Rogério Barros, da secretária de Educação, Denise Jorge Magnoler, da Dirigente Regional de Ensino, Adriana Guarizo e também do diretor do DIGAP, Dr. Leandro Damy.

Na oportunidade, prefeitos e representantes de diversas cidades da região, estiveram presentes, prestigiando o encontro e também aguardando o momento de serem atendidos pelo diretor.

Durante a ocasião, o prefeito Edgar fez o uso da palavra e falou da importância do evento na cidade de Lins, destacando que a presença e o olhar dos representantes do FNDE, não só melhora a educação do município e da região, como também a torna muito mais eficaz. O chefe do executivo aproveitou o momento para divulgar que a creche do bairro Santa Maria foi autorizada.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação