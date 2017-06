O prefeito Edgar de Souza, acompanhado da secretária municipal de Educação, Denise Jorge Magnoler, recebeu em seu gabinete, Marcelo Tristão e Gisele Ariano, membros da diretoria da Fundação Gil Pimentel Moura, para uma reunião a respeito de um novo projeto envolvendo as duas instituições.

A Fundação veio apresentar ao prefeito um projeto para criar dentro de seu prédio, uma escola, modalidade creche, para crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses. Na oportunidade eles apresentaram para a secretária Denise, todas as adequações que instituição realizou nas 4 salas de aula que receberão alunos de maternal e educação infantil.

De acordo como prefeito Edgar, 80 vagas serão abertas com essa nova creche inserida dentro da Fundação Gil Pimentel Moura. Onde a realização será uma parceria entre ambas as partes. O chefe do executivo explicou que o local passará a funcionar como uma Unidade Filantrópica, assim como as outras do município, recebendo o repasse mensal de R$280,00 por criança, além de 1 professor por cada sala de maternal (de 3 a 4 anos), e todos os produtos para elaboração da merenda dentro da fundação.

Edgar se mostrou feliz com a iniciativa da instituição e parabenizou os envolvidos no projeto. “Para nós é uma alegria receber os representantes da Gil Pimentel Moura, ainda mais por um motivo tão positivo para todo município”, explicou o prefeito, que falou ainda que dentro em breve, uma esta nova unidade será instalada dentro da Fundação, podendo atender assim muito mais crianças de Lins.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação