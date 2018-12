Manifestantes ocuparam a estrada A2, que liga Paris a Bruxelas, na região de Fontaine-Notre-Dame. Em Toulouse, no sul do país, um protesto foi dispersado pela polícia, que usou gás lacrimogêneo, de acordo imagens divulgadas pela Reuters.

Os protestos dos chamados “coletes amarelos”, item obrigatório para os veículos franceses, nasceu no interior no país no dia 17 de novembro e chegou às grandes cidades depois que ganhou força nas redes sociais. A principal reivindicação era a revogação do aumento dos impostos sobre os combustíveis, que acabou sendo suspenso pelo governo.