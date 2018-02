Na tarde desta segunda feira (5), a equipe de Força Tática recebeu informações que o indivíduo conhecido nos meios, com antecedentes de tráfico de drogas e com mandado de prisão em aberto, estaria com uma Van branca, caráter geral e transportando drogas pelo Bairro Lins V. De imediato as equipes de Força Tática e Rocam iniciaram diligência realizando a abordagem do suspeito. Após pesquisas foi constatado que o veículo foi roubado no mês de maio em Guarulhos. Realizado busca superficial foi encontrado uma balança de precisão no porta-luvas. Na CPJ iniciaram desmontagem das partes internas do veículo sendo encontrado no forro do teto um tijolo de maconha. Indiciado foi autuado em Flagrante Delito por tráfico de drogas permanecendo à disposição da justiça e o veículo apreendido.

Fonte e foto:Quadragesimo Quarto Bpmi