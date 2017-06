Na noite desta terça feira (27), a equipe de ROCAM e Força Tática realizam a apreensão de 06 (seis) tijolos de maconha totalizando 6,103 kg. Após receber denúncia anônima, informando que indivíduos conhecidos nos meios policiais receberiam uma grande quantidade de drogas no condomínio Franco Montoro, foi realizada uma operação policial com as equipes de Força Tática e ROCAM, e com a chegada das viaturas no local, um indivíduo empreendeu fuga abandonando uma bolsa com o entorpecente, balança de precisão e saquinhos de Juju para embalar. Diante do fato a droga foi apresentada à CPJ.

Fonte e foto: Comunicação Social do 44º BPM/I.