Na tarde dessa quinta-feira (22), policiais militares da Força Tática prenderam um motorista de um caminhão, por porte ilegal de arma na rodovia Marechal Rondon no Km 445 em Lins.

Segundo informações dos policiais, foi feito uma denúncia anônima, que um motorista de um caminhão estaria portanto com um revólver calibre 38. Após a revista no caminhão foi localizado o objeto no compartimento de cozinha do caminhão.