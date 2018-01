Nesta tarde de terça-feira (16), policiais militares da Força Tática e Rocam localizaram um veículo Corola, que havia sido roubado na cidade de Uberaba-MG.

Segundo informações, policiais após receberem denúncia anônima deslocaram-se até a cidade de Cafelândia, onde em contato com o proprietário do veículo Corola, morador do bairro Ferroviário fizeram uma vistoria no veículo e observaram algumas adulterações no mesmo.