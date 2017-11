A EQUIPE FORÇA TÁTICA, durante o patrulhamento pelo bairro TANGARÁ por volta das 060001NOV17 pela Rua PEDRO PEREIRA FOGAÇA, visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, esse ao notar a presença da equipe adentrou a residência sendo acompanhado pela equipe. No primeiro cômodo deparam o suspeito deitado no sofá fingindo estar dormindo e uma moto HONDA/CBX TWISTER cor PRETA placas DJV 7125. abordado o suspeito nada localizado em sua posse. Indagado sobre a motocicleta, confessou ter comprado em 04/11/17, pelo valor de R$ 300,00, sabendo que era de procedência ilícita. Feito pesquisa via COPOM constou a motocicleta como sendo a HONDA/ CBX TWISTER na cor VERMELHA, placas DJV-7125 município LINS – caráter geral de FURTO em 03/11/17 BOPC N° 7106/17. Diante dos fatos dada voz de prisão ao suspeito e conduzido à CPJ, permanecendo à disposição da justiça e a moto devolvida ao seu verdadeiro proprietário !

Fonte e foto: Quadragesimo Quarto Bpmi