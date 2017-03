No dia 22 de Março, celebra-se o dia Mundial da Água, data marcada por diversas explanações e debates acerca do tema tão emergencial considerando as degradações que o recurso limitado vem sofrendo ao longo dos anos.

A Sabesp, juntamente com os parceiros, realizaram o lançamento das ações em comemorações ao Dia da Água no PIT – Casa Ecológica da Sabesp – Izaias Storch.

A Escola Estadual Dom Henrique Mourão, realizou uma belíssima apresentação teatral e musical aos presentes com o tema Água. Participaram também as escolas estaduais Décia e Octacílio Santana. Os alunos fizeram a limpeza do bosque e soltura de alevinos com as autoridades.

Esteve presente: O Prefeito em exercício Carlinhos Daher, o secretário de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade Rene Tobler, o superintendente da Sabesp Antonio Rodrigues da Grella Filho, o Presidente da Câmara Rogério Barros, os vereadores Akio, Pedrinho, Gustavo Jordani, Moreira, Ademir Chiarapa, Zé Gomes, representantes de instituições e demais autoridades.

A programação vai até o dia 07 de abril e contará com mais de diversas ações entre palestras, visitas, rodas de conversas, passeios, exposições teatros, limpeza das margens do Córrego Campestre, entre outros.

No dia 22, será realizado na Prefeitura de Lins o evento principal ás 09h, no Centro Administrativo, no dia 24, ás 9h na Câmara Municipal acontece o evento de encerramento.