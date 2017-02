Na manhã de quinta-feira (23), foi realizado no anfiteatro da Prefeitura de Lins a cerimônia de entrega dos recursos da AES Tietê ao CMDCA – Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente e também ao Conselho Municipal do Idoso.

O repasse total é no valor de R$ 187.650,21, onde o Conselho do Idoso ficará com um total de R$ 115 mil e o CMDCA receberá R$ 72.650,21 mil. A iniciativa do repasse financeiro faz parte da política de investimento social da empresa, cujos recursos são destinados aos conselhos. Tal iniciativa realizada em vários municípios da área de concessão do Grupo AES Brasil

A solenidade coroa a parceria da AES Tietê com a Prefeitura de Lins.