Na noite de quinta-feira (09), foi realizado no Edifício Paulo Magalhães o lançamento do projeto “Varanda Viver com Arte”. O Projeto consiste em levar a população atividades culturais, esportivas e educacionais.

Participaram da solenidade o chefe de gabinete Nilton Nunes, a secretária de Educação Denise Jorge Magnoler, o secretário de Esporte e Lazer Luiz Henrique Ramos da Silva, secretário de Gestão Leandro André, a secretária de Negócios Jurídicos Daniela Ferrer, a secretária de Saúde Claudia Nunes, a secretária de Assistência Social Rita Freitas, o vereador Moreira e os sócios/proprietários da empresa vencedora da licitação para atuação do projeto Fernanda F. Varandas e Sidnei Magalhães.

As atividades serão desenvolvidas em quatro pilares: Varanda Período Integral, Varanda Escola Aberta, Varanda Esportiva e Varanda Cultural.

Varanda “Período Integral”

Atenderá alunos da Rede Municipal de Ensino, Estadual e Particular. Serão 500 vagas distribuídas no período da manhã e tarde. De segunda a sexta das 07:30h ás 10:45h e das 13:30 ás 16:45.

Os alunos receberão o apoio pedagógico A e B – Bianca e Cibele. Serão oferecidas aulas de Teatro com o educador Adoniran, Musica educadora Jessyka, Recreação A, com o educador Rodrigo, Recreação B com a educadora Maria Ana, Informática, educador Jorge, Circo A, com educador Eduardo, Circo B com educador Paulo e Judô com o educador José Antônio.

Leila Nunes será a diretora geral do projeto “Varanda Viver com Arte” a coordenação Pedagógica será de Julio Ferrrari, administrativo geral, Luis, coordenadora administrativo geral Ellen Pelarigo, coordenador técnico João Rufino, zelador Cícero, serviços gerais Adriana e Juliana, auxiliar de cozinha Karina e os estagiários Anne e João Vitor.

Varanda “Cultural”

Atenderá aproximadamente 900 alunos, com atividades culturais que serão abertas ao público em geral, com aulas de Mangá, educador João Vitor, Dança Mix-Dance, educadora Daiane, Ballet, educadora Silvia Helena, Ballet, educadora Mariela, Dança de Salão, educador Mauro, Street Dance, educadora Aline, Teatro, educador João Luiz e Percussão, educador Adolfo.

Varanda “Treinamento”

Atenderá aproximadamente 450 alunos, o objetivo é montar equipes de rendimento que irão representar o município de Lins em campeonatos regionais, estaduais e outros. As aulas serão de Voleibol, educadora Neiriellen ( Ginásio Nico Garcia), Judô, educador Bruno Mariano ( Centro de Treinamento de Artes Marciais), Futsal, educador Wesley (CSU – Centro Social Urbano), Futebol, educador Lucas Vaz (CSU – Centro Social Urbano), Basquetebol, educador Eder e o estagiário Gledman ( Centro de Formação Mirim/ Ginásio Nico Garcia/Parte Física treinamento Academia Corpo e movimento/ E.E Dom Henrique Mourão), Natação, educador Ednaldo (CSU – Centro Social Urbano),Handebol, educador Odílio ( Quadra do Ribeiro/ CSU – Centro Social Urbano), Atletismo, educador Michael ( Pista de Atletismo),Ginástica Artística, educadora Rosangela ( Ginásio do Rebouças).

Varanda “Escola Aberta”

O projeto atenderá mais de 2.300 alunos, nas seguintes práticas esportivas, Voleibol, educador João Vitor ( EEPG Profº Dorival Calazans e Minervina Sant’Ana Carneiro), Judô, educador Ailton (EEPG Profº Dorival Calazans e EMEF João Alves da Costa), educador Henrique, (EMEF João Alves da Costa e Centro de Artes Marciais), Jiu Jitsu, educador Bruno, ( Centro de Treinamento de Artes Marciais e CSU – Centro Social Urbano), Taekwondo, educador Luiz Carlos ( EMEF Profª Gessy Martins Beozzo/ EMEF João Alves da Costa/EE. Profº Walter Cardoso Galati/ EE João Pedro de Carvalho Neto/ Centro de Treinamento de Artes Marciais), Futsal, educador Marcos, (CSU – Centro Social Urbano/ Centro de Formação Mirim/ Minervina Sant’Ana Carneiro/ EE. Profº Walter Cardoso Galati), educador Carlos (EMEF Profª Gessy Martins Beozzo), Futebol, educadores João Felipe ( Campo do Pasetto/ CSU – Centro Social Urbano/ Campo do Fernando Costa) e João Luiz ( Tera) ( Campo do Botafogo e Fernando Costa), Basquetebol, educadora Ivana ( PAESC/EE Padre Octacílio de Oliveira), Natação, educadoras Mariele e Paula (CSU – Centro Social Urbano), Hidroginástica, educadoras Paula e Mariela (CSU – Centro Social Urbano), Handebol, educador Diego ( EEPG Profº Dorival Calazans Luz/ EE José Ariano Rodrigues), Recreação, educadora Sonia ( Horto Floreastal/João Alves da Costa/ Asilo São Vicente de Paula/ Salão da paróquia São José e Lar Gil Pimentel Moura), educadora Ingrid ( Quadra do Ribeiro, USF do Tangará, Antigo Grêmio, EMEF João Alves da Costa), Atletismo, educadora Diego e David ( Pista de Atletismo), Baseball, educador Kikuo ( Campo Municipal de Baseball), Ginástica Artística, educadora Isabela ( parceria com Unisalesiano).

Os projetos estarão sob a coordenação da secretaria Municipal de Educação – Denise Jorge Magnoler, secretaria de Esporte e Lazer e Diretoria de Cultura – Francisco de Mauro Junior. A supervisão da secretaria municipal ficará com Silvana Balancieri.

Mais informações Rua Regente Feijó, 52, telefone 14 3522 1598.