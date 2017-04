Teve início nesta quinta-feira (06), as cirurgias de catarata, realizada na Carreta Clínica Oftalmológica Itinerante, pelo Dr. André Luiz P. Ribeiro, do Instituto de Olhos Parolin Ltda., que está estacionada na Casa da Cultura em Lins.

De acordo com a secretária de Saúde Cláudia Nunes, o restante das cirurgias já agendadas, acontecerão ainda no decorrer desta sexta-feira (07) e sábado (08).

Mutirão

No dia 1º de abril, a Prefeitura de Lins, através da Secretaria de Saúde, realizou na Casa da Cultura, um mutirão de exames e consultas oftalmológicas, com aproximadamente 134 pessoas de uma demanda que faz parte da lista de espera da Santa Casa de Lins, que conta hoje com 280 nomes, que aguardam a cirurgia de catarata.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde, cada cirurgia saíra em média no valor de R$ 870,00, incluindo óculos de sol e colírio para todos os pacientes. O valor será custeado por recursos próprios da Prefeitura.

O restante da lista de espera será chamado na próxima quinta-feira (13),para realização de avaliação e exames, que seguirá os mesmos moldes, com a cirurgia sendo agendada e realizada nos próximos dias.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação.