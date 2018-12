No último sábado (01), foi realizado no Centro Social Urbano – CSU – as finais da 19ª Copa Unimed de Futsal/ Liga Linense Noroeste de Futsal, nas categorias Sub 08 ao Sub 16, com a presença grande público.

Com apoio da Prefeitura de Lins, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, o evento que está em sua 19ª edição, contou com a participação de 70 equipes de Lins e região.

No ato, foram entregues pelo secretário de Esporte e Lazer, Luiz Henrique Ramos da Silva, as medalhas às equipes e também aos atletas destaque.

Para o Presidente da Liga Noroeste de Futsal, Antônio Carlos Figueiredo, a Copa Unimed de Futsal enriquece nosso esporte. Nela grandes talentos são revelados por meio deste incentivo. Segundo Luiz Henrique, “a Copa Unimed de Futsal estimula a sociedade a prática de esportes e a prática de atividades físicas diversas, que faz as pessoas abandonarem a vida sedentária que é muito prejudicial à saúde”, declarou.

Resultados:

Sub 08 – Nesta categoria, a equipe campeã foi a ADC Renuka, seguida pela vice-campeã SEMEL/Contract.

A equipe SEMEL/Contract foi a equipe com defesa menos vazada.

ADC Renuka fez 04 gols. O artilheiro foi Miguel de Melo Teixeira, da equipe ADC Renuka, com 16 gols.

Sub 10 – Nesta categoria, a equipe campeã foi a Estrelas do Amanhã, da cidade de Bauru/SP, seguida pela vice-campeã SELT Promissão.

A Estrelas do Amanhã foi a defesa menos vazada e o artilheiro foi Lucas Giannini Carvalho, com 19 gols.

Sub 12 – Nesta categoria, a equipe campeã foi a Ef3 Esportes/ABCEL, seguida pela vice-campeã SELT Promissão.

A defesa menos vazada foi da equipe SELT Promissão. O melhor artilheiro foi Kaio Guilherme, da SEMEL/Nutraer, com 17 gols.

Sub 14 – Nesta categoria a equipe campeã foi Gol de Lins, seguida pela vice-campeã Guaiçara.

A defesa menos vazada foi da equipe Gol de Lins. O artilheiro foi Vitor Gabriel, com 10 gols.

Sub 16 – Nesta categoria a equipe campeã foi Reginópolis, seguida pela vice-campeã Pongaí.

A defesa menos vazada foi da equipe de Reginópolis. O artilheiro foi Lucas Fernando, da equipe de Pongaí, com 09 gols.

Na categoria feminina, a grande campeã foi a equipe SELT Promissão, seguida pela vice-campeã, Pirajuí.

A defesa menos vazada foi da equipe de Pirajuí. A artilheira foi Alessandra, do SELT Promissão.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins