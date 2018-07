Jogando no Estádio Passo D’Areia em Porto Alegre, o Zequinha fez jus ao fator casa e venceu o Linense, pelo placar de 2 a 0, no segundo jogo das quartas de final da Série D.

PRIMEIRO TEMPO

Jogando em casa e precisando de um bom resultado para avançar na competição, o São José começou a partida ditando o ritmo do jogo, principalmente com troca de passes no meio campo e jogadas rápidas pelas laterais, mas encontrava o Linense bem postado, pronto para encaixar um contra-ataque e abrir o placar. Apesar disso, a primeira chance de perigo veio mesmo dos lados dos donos da casa. Aos 13 minutos, Matheuzinho cruzou na área com precisão mas ninguém apareceu para cabecear.

A partir daí, o ritmo do duelo caiu um pouco mas as duas equipes seguiram buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Enquanto o São José tinha maior posse de bola e criava mais chances, o Linense procurou mais o ataque e ia se defendendo muito bem no jogo. Até por conta disso, o primeiro tempo da partida terminou mesmo empatada sem gols.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o São José voltou em cima do Linense e logo aos cinco minutos conseguiu abrir o placar. Everton invadiu a área e foi derrubado. O arbitro marcou pênalti, que foi muito contestado pelos jogadores atleticano e sua torcida presente no estadio. Fábio foi para a cobrança e não desperdiçou, mandando a bola no canto oposto do goleiro. A resposta do Linense aconteceu minutos depois, quando Magno Alves recebeu na área, fez o pivô, girou e soltou o pé, mas parou em uma pela defesa do arqueiro do time da casa.

Apesar disso, o São José seguiu em cima e depois de muito tentar, conseguiu marcar o segundo gol do duelo. Aos 28 minutos, Kelvin fez pela jogada pela direita e cruzou para Mário, que de cabeça, testou firme para o fundo das redes, sem chances para o goleiro João Guilherme, que só olhou a bola entrar. Desesperado com o resultado, o Linense foi para o tudo ou nada em busca da classificação, mas se quer conseguiu ir as redes. Tendo varias oportunidades em marcar, sem sucesso final de jogo no sul o duelo terminou mesmo com a vitória do time gaúcho, por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

São José-RS

Fabio;

Marcio Lima, Rafael Goiano, Wagner e Everton Xaro;

Bruno Jesus (Ben-Hur), Fabiano e Alexandre;

Matheusinho, Kelvin (Canhoto) e Marcio.

Técnico: Rafael Jaques

Linense-SP

João Guilherme;

Pacheco, Leandro Silva, Magno Alves, Edu Pina e Cesinha (Maycon);

Maycon (Tiago Humberto), Ricardinho e Rafael Tavares;

Matheus Nolasco (Jhonathan) e Carlos André.

Técnico: Júlio Sérgio



Gols: São José-RS: Fábio 5′ 2T, Márcio 28′ 2T

Cartões Amarelos : São José-RS: Rafael Goiano, Matheus, Everton Xaro, Fabiano

Linense-SP: Maycon, Ricardinho, Cesinha

Cartões Vermelhos: Linense-SP: Carlos André