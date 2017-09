Nesta madrugada​, homem colocou fogo na casa e causou a morte da mãe, em Lins.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um morador ligou afirmando que uma casa estava pegando fogo no bairro Ribeiro.

Chegando lá, os bombeiros se depararam com uma senhora de 85 anos e com o filho dela de 64. Eles foram socorridos a Santa Casa de Lins mas a senhora não resistiu as queimaduras e morreu.

Já o filho, durante atendimento, alegou que colocou fogo na mãe pois ela “enchia muito o saco”. Ele foi levado para a delegacia, ouvido e preso em flagrante por feminicídio e homicídio doloso.

Fonte e foto: Folha da Noroeste