No último final de semana diversos setores municipais realizaram suas tradicionais festas juninas. No dia 30, o CRAS Irmã Beatriz organizou um arraia em parceria com a Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, para as famílias atendidas pelo centro.

De acordo com a organização, o evento que contou com a presença de mais de 200 pessoas, realizou um concurso de melhor caracterização e o participante mais animado. Cachorro quente, pipoca, doces e refrigerante foram distribuídos para todos os presentes.

O CRAS, é responsável pela oferta de serviços de assistência social nas imediações dos bairros Parque das Américas, Santa Terezinha e Jardim Primavera. No local são oferecidas diversas atividades gratuitas para a comunidade. As pessoas residentes nesta região, que tiverem interesse em participar e conhecer melhor os trabalhos realizados podem comparecer a Rua Cristóvão Colombo, 265, ou entrar em contato pelo telefone (14) 3523-5483, de segunda à sexta-feira das 8h às 18h.

CEP

No dia 30 de junho, também foi dia de festa no Centro de Educação Popular Paulo Freire, com apresentações culturais realizadas pelos próprios alunos. A Festa do CEP – CEJA é uma festa solidária que conta com apoio da Secretaria Municipal de Educação, Cozinha Piloto e Transporte. Os alunos, professores e funcionários colaboram também com prendas, itens para decoração da festa e bolos, doces, etc. Toda comunidade escolar participa da festa gratuitamente.

O evento contou com várias apresentações artísticas e cantigas de festa junina, realizadas pelos alunos. A secretária de Educação, Denise Jorge Magnoler esteve prestigiando a festa e parabenizou a organização.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação