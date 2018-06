A Festa do Padroeiro de Lins, Santo Antônio atraiu um grande público no último final de semana.A Banda Junto e Misturado, Claudinho Nunes e Ricardo Bombarda deram um show de muita música boa aos presentes.

Além da programação religiosa em comemoração ao Dia do Padroeiro de Lins, Santo Antônio, nesta quarta-feira (13), receberemos o Padre Fábio de Melo.

Os organizadores – Catedral de Santo Antônio e Prefeitura de Lins montaram uma estrutura especial para receber a população que prestigia o evento. O show está marcado para às 21h, o quadrilátero central estará com trânsito interditado, a orientação é que o cidadão chegue com antecedência para que consiga estacionar mais próximo ao evento.

Dicas

Caravanas: Desembarque na Rua 21 de Abril com a Rua Osvaldo Cruz. Embarque: Praça Frederico Ozanan.

Praça de Alimentação: Abertura às 14h.

Banheiros Químicos – Além dos banheiros disponíveis na Praça Joaquim Piza, serão instalados banheiros químicos na Rua Osvaldo Cruz.

Achados e Perdidos: Em caso de perda de documentos ou pessoas que se perdem de seus acompanhantes, procurar o Coreto da Praça.

Ambulância: Serão disponibilizadas ambulâncias na Rua 15 de Novembro com a Luiz Gama, Olavo Bilac e Calçadão.

Segurança e Equipe de Apoio: O evento contará também com seguranças e equipe de apoio identificados com um colete, com a seguinte frase: “Posso Ajudar”, além do monitoramento pela Polícia Militar.

Ambulantes: Todos os Ambulantes que queiram comercializar durante o evento terão que permanecer pelo menos 100 metros de distância do show. Procurar a Sala do Empreendedor para pagamento de taxa conforme Legislação Municipal.

Água e informações: A Sabesp montará uma barraca na Praça Joaquim Piza para oferecer água aos presentes. Lembrando que será limitada a distribuição.

Será reservado em frente ao palco espaço para pessoas com necessidades especiais que queiram acompanhar o show, porém além de sua entrada, será permitido apenas um acompanhante.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins