No último final de semana foi realizado mais três dias da tradicional Festa do Padroeiro, que na sexta-feira (09), recebeu mais uma vez o Circuito Cultural Paulista, trazendo o cantor Paulo Neto, em um show dedicado ao Cazuza. No sábado (10), foi a vez da dupla Ricky e Kleber subir aos palcos e animar ainda mais a festa. E no domingo (11), o cantos Adriano Neves encantou a todos com bom som e muito música.

A festa que chega a sua última semana desta edição, terá programações todos os dias de segunda (13) a domingo (18). A programação conta ainda com grande show do Grupo Bicho de Pé, oferecido pela Secretaria Estadual de Cultura, Show de Prêmios, Festival de Música Sertaneja e muitos outros shows com cantores locais.

Além disso, o evento ainda conta com um cronograma religioso, com a Trezena com benção do Santíssimo Sacramento, Missa dos namorados, confissões, entre outros.

Confira a programação completa:

13/06 – Alvorada Festiva – Sinos e queima de fogos

Horário: 6h

Local: Catedral Santo Antônio – Rua XV de Novembro, Centro

13/06 – Missa de Abertura do Dia do Padroeiro

Horário: 7h

Local: Catedral Santo Antônio – Rua XV de Novembro, Centro

13/06 – Missa Solene Diocesana e Procissão

Horário: 9h

Local: Catedral Santo Antônio – Rua XV de Novembro, Centro

13/06 – Missa do Padroeiro

Horário: 12h e 17h

Local: Catedral Santo Antônio – Rua XV de Novembro, Centro

13/06 –Missa Festiva de encerramento do Dia do Padroeiro

Local: Catedral Santo Antônio – Rua XV de Novembro, Centro

Horário: 19h

13/06 – Show com o cantor Antônio Cardoso

Local: Catedral Santo Antônio – Rua XV de Novembro, Centro

Horário: 20h30

14/06 – Apresentação do Mix Dance e Show com o cantor Vinicius Leme

Local: Catedral Santo Antônio – Rua XV de Novembro, Centro

Horário: 20h30

15/06 – Show com cantor Walter Armstrong

Local: Catedral Santo Antônio – Rua XV de Novembro, Centro

Horário: 20h30

16/06 – Festival de Prêmios

Local: Catedral Santo Antônio – Rua XV de Novembro, Centro

Horário: 20h30

17/06 – Festival Sertanejo Raiz – Apresentações Diversas

Local: Catedral Santo Antônio – Rua XV de Novembro, Centro

Horário: 20h30

18/06 – Missa de encerramento da Festa do Padroeiro

Local: Catedral Santo Antônio – Rua XV de Novembro, Centro

Horário: 19h

18/06 – Festival de Música Sertaneja

Local: Catedral Santo Antônio – Rua XV de Novembro, Centro

Horário: 20h30

Fonte e Foto: CODEC