Na noite desta quarta-feira (21), será realizada no VIP Pub a Zumba Solidária.

A festa está sendo organizada pela Vivi e amigos com o apoio do Vip Pub e do professor Robson Mello.

Para participar é necessário entregar na entrada do local uma caixa de bombom, que será doada para alegrar a Páscoa das crianças carentes de nossa cidade.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação