Mesmo jogando fora de casa, a Ferroviária entrou no jogo pressionada pelos últimos resultados negativos e deu conta do recado. Já nos primeiros nove minutos de partida, abriu 2 a 0 no placar, com Velicka e Hygor, conquistando a primeira vitória no Campeonato Paulista 2018.

O Linense respondeu à altura e pressionou o visitante durante toda a segunda metade do primeiro tempo e na segunda etapa inteira. Kauê chegou a diminuir a diferença no finalzinho do segundo tempo, mas o jogo terminou em 2 a 1 e empurrou o Elefante para a zona de rebaixamento da competição.

Fonte e foto: Globo Esporte