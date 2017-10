Motoristas devem evitar horários de pico na véspera de feriado e na volta para casa

O feriado prolongado de 12 de outubro deve movimentar o trecho paulista da BR-153. A Triunfo Transbrasiliana estima que 127 mil veículos percorram a rodovia entre quinta-feira (12) e sábado (15). Já outros 36 mil veículos devem utilizar a BR-153 para retornar do feriadão no domingo. O motorista que não deseja enfrentar tráfego intenso na saída para o feriadão deve evitar pegar a estrada entre 18h e 20h de quarta-feira (11). Durante a volta, o horário de maior movimento promete ser entre 12h e 18h do domingo.

As equipes do serviço de atendimento emergencial da rodovia irão operar com um reforço para atender as emergências médicas e mecânicas no trecho administrado pela Concessionária. O trecho também irá contar com restrições para tráfego de caminhões cegonhas, bitrens, obras de recapeamento, além das operações Pare e Siga para não prejudicar a livre circulação de veículos.

Durante os dias de feriado, a Concessionária orienta os motoristas a não ingerir bebida alcoólica antes de dirigir, a respeitar a sinalização e os limites de velocidade, que variam ao longo da rodovia, e verificar as condições do veículo antes de iniciar a viagem, com atenção ao bom funcionamento de freios, faróis e conservação dos pneus, entre outros itens. Em casos de emergência e/ou mais informações, os usuários da rodovia podem entrar em contato pelo telefone 08000-72-30-153 ou acompanhar em tempo real as condições da rodovia pelo twitter da Triunfo Transbrasiliana @br153sp.

