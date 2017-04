Nesta quarta-feira (26), a Prefeitura de Lins e o PROCON trouxeram pela primeira vez na cidade o ônibus do PROCON itinerante, com o objetivo de atender e orientar a população, fazendo parte da programação de aniversário do município.

O ônibus que esteve estacionado na Casa da Cultura, das 9h às 18h, trouxe uma programação que contou com duas palestras. A primeira sobre os Direitos Básicos do consumidor, com a Drª. Valéria Cunha, Diretora do Núcleo Regional Bauru da Fundação PROCON – SP e a segunda sobre O consumidor moderno e a crise atual, com o Coordenador do PROCON de Lins, Luiz Henrique de Andrade Caetano.

Ao todo foram realizados uma média de 60 a 80 atendimentos, que de acordo com Luiz Henrique, serão todos encaminhados e dado sequência através do PROCON de Lins.

O Diretor de Relações Institucionais da Fundação, João Marcelo Gonçalves, também esteve presente acompanhando os atendimentos realizados. Na oportunidade ele falou da credibilidade do PROCON, sendo uma das entidades e instituições de maior confiabilidade do país. “Nós prestamos um serviço muito importante para população”, explica.

O coordenador de Lins afirma que o PROCON itinerante já existe há 12 anos, porém esta é a primeira vez que este serviço vem até a cidade de Lins. “É importante destacar o total apoio da Prefeitura desde que Edgar assumiu a administração, pois nosso serviço melhorou em todos os aspectos, desde estrutura ao atendimento”, afirma ele, que conta ainda que antes o local realizava cerca de 10 atendimentos por dia e hoje o PROCON em Lins que atente também toda região, atente aproximadamente 40 pessoas diariamente.

O PROCON em Lins fica localizado na Rua Olavo Bilac, 640 – Sala 07, no Paço Municipal, com horário de atendimento das 9h às 17h30 horas, de segunda a sexta-feira.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação.