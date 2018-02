Então, se fazendo de vítima, a mulher inventou uma história ao filho, dizendo que era abusada sexualmente e ameaçada com uma arma pelo fazendeiro vizinho.

Conforme a polícia, o filho da amante acreditou na versão e contou para o pai que também acreditou na história da mulher. Na tarde do dia 29 de janeiro, o marido fez com que a mulher ligasse para Moisés e o chamasse para se encontrar com ela.