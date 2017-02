Uma faixa gigante com a mensagem “Refugees Welcome” (refugiados bem-vindos) foi colocada na estátua da Liberdade. O National Park Service tenta descobriu quem instalou a faixa de cerca de 1 por 6 metros, na tarde de terça-feira (21).

A mensagem foi pendurada na plataforma de observação pública. O porta-voz do serviço explicou que o regulamento impede que qualquer coisa seja fixada à estatua.

A manifestação aconteceu no dia em que o Departamento de Segurança Interna anunciou uma mudança radical nas prioridades de imigração do país.

Secretário de Segurança Interna dos EUA, John Kelly, assinou na terça dois memorandos que expandem o número de pessoas que vivem ilegalmente nos EUA consideradas prioridade para deportação, segundo a agência de notícias Associated Press.



