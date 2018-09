Na última quarta-feira (26), o Prefeito, Edgar de Souza, recebeu em seu gabinete, o ex-funcionário do Programa Travessia da Prefeitura de Lins, Diego Daniel dos Santos Vilela e a Assistente Social, Silvia Helena Jorge Lanz.

Diego entrou para o Projeto Travessia no dia 21 de novembro de 2017, onde começou a trabalhar na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL -. Trabalhou por 06 meses e no mês de maio deste ano, renovou seu contrato.

O ex-funcionário foi contratado pela Usina Lins e veio agradecer o Prefeito, Edgar, pela oportunidade de trabalhar no Projeto. O Chefe do Executivo parabenizou Diego e desejou muita sorte no caminho a ser percorrido.

Programa

O Projeto que tem a durabilidade de 6 a 9 meses, com o objetivo de dar a oportunidade de emprego aos participantes que prestam serviços a Prefeitura, bem como zeladores do município, distribuição de merendas, entre outros. Mas o ponto principal da iniciativa é a qualificação de cada um. São 40 horas semanais, sendo que 10% delas serão dedicadas a qualificação e capacitação dos indivíduos. Eles fazem uma travessia da situação de mão de obra não qualificada, não preparada para o mercado, para uma mão de obra preparada e qualificada.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins