Foram incluídos os eventos turísticos de Lins no Calendário Nacional de Eventos, publicado pelo Ministério do Turismo. O objetivo do Calendário Nacional de Eventos é divulgar e agregar valor à imagem dos destinos turísticos brasileiros.

Além disso, de acordo com a gerente Maria Carolina Pereira, busca-se gerar informações de qualidade sobre a oferta turística do Brasil para os turistas. Entende-se como eventos turísticos aqueles que são de notório conhecimento popular e geradores de fluxo de turistas. Muitas vezes constituem-se como uma das principais motivações de viagens para os destinos brasileiros, gerando atratividade para períodos específicos e contribuindo para a diminuição da sazonalidade.

A gerencia de turismo de Lins informou que foram incluídos os seguintes eventos: Carnaval de Lins, Encontro Regional da Melhor Idade, 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lins, Festa do Padroeiro Santo Antônio, 7º Festival de Música Sertaneja Raiz, 61ª Exposição Agrícola de Lins e Região, 41ª Expolins e X Semana da Cultura Japonesa. O link de acesso para o Calendário Nacional encontra-se no portal eletrônico do Ministério do Turismo: www.turismo.gov.br/agenda-eventos. “É importante ressaltar que estes eventos também fazem parte do Calendário Municipal e Estadual de Eventos”, finaliza Maria Carolina.