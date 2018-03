Na manhã desta quinta-feira (22), foi realizada na Casa da Cultura, a solenidade que marcou a culminância das ações em comemoração ao Dia Mundial da Água em Lins.

Estiveram presentes, o Prefeito, Edgar de Souza, o vice- prefeito, Carlinhos Daher, os vereadores Pedrinho e Ademir Chiarapa, que na oportunidade, representou o Presidente da Câmara, Rogério Barros, o secretário de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Leandro André, a Dirigente de Ensino, Adriana Guarizo e o Superintendente da SABESP, Antônio Rodrigues da Grela Filho (Da Lua), que representou todos os parceiros, demais autoridades e amigos da imprensa.

Dentro do evento, foi realizada pela Diretoria Regional de Ensino de Lins, a 5ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, com o tema “Vamos Cuidar do Brasil, Cuidando das Águas”, que reuniu cerca de 1.500 pessoas. Ao todo, 27 escolas de Lins e região participaram do evento.

O superintendente da Sabesp, Antônio Rodrigues da Grela Filho (Da Lua), em sua fala agradeceu a todos os parceiros, e destacou a importância do evento para toda sociedade.

O Prefeito Edgar de Souza, também fez o uso da palavra e se mostrou muito feliz em ver mais um ano a mobilização que o município realiza quando o assunto é água. O chefe do executivo destacou o tratamento de água e esgoto que é realizado pela Sabesp na cidade e também falou sobre a coleta de lixo extremamente regular. “Outras cidades podem até tentar fazer uma mobilização para esta data, mas tenho certeza que ninguém faz como aqui”, finalizou.

O ponto alto do evento deu-se com a soltura de 2000 alevinos no Córrego Barbosinha pelos alunos presentes.

Programação

A programação em comemoração ao Dia Mundial da Água reuniu cerca de 70 parceiros, o encerramento das ações será realizado no dia 29 de março às 9h no Horto Florestal de Lins.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação