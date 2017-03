No último domingo (26), foi realizado Casa da Cultura um evento de som automotivo & rebaixados, onde compareceram 65 carros e 203 pessoas. De acordo com a organização, o evento tinha o objetivo de divulgar o som automotivo e também arrecadar alimentos. Ao todo 200 kg de alimentos foram doados ao Fundo Social de Solidariedade do município. “Esperamos que assim a população veja o som automotivo com outros olhos. Não é sempre que temos a oportunidade de realizar um evento automotivo, mas quando realizamos, sempre são beneficentes”, afirmou Salvá Waldinei, um dos organizadores. O evento contou com o apoio da Prefeitura Municipal através da Diretoria de Cultura.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação.