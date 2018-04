O Festival Sabor de São Paulo, é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Turismo, que visa fomentar, divulgar e perenizar os produtos, matérias primas e pratos típicos dos municípios do Estado.

Em cada etapa, serão recebidas as inscrições dos pratos de cada município participante que passará pela avaliação da revista Prazeres da Mesa e da Secretaria de Turismo. Posteriormente, serão selecionadas as dez melhores receitas.

A etapa regional será realizada no SENAC da cidade-sede, o Chef Padrinho abrirá o evento com uma aula gratuita. Logo após, será iniciada a degustação dos dez pratos classificados. No início da noite, será anunciado o resultado da votação que definirá os três pratos que irão para a capital paulista no mês de novembro, para poderem assim, participar da grande festa da gastronomia do Estado.

O festival que é realizado desde 2013, já contou com a participação e classificação de pratos de estabelecimentos da gastronomia linense.

Interessados em se inscrever, acesse: www.sabordesaopaulo.com.br e fique atento ao calendário. É necessário se cadastrar na macrorregião “F”, região de Bauru, a qual a cidade de Lins pertence. As inscrições para a macrorregião “F” estarão abertas até o dia 06 de junho de 2018.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins