“Carlos Miranda, em depoimento, informou que o delegado Marcelo Martins recebia uma ‘mesada’ da organização criminosa que era paga por Ary Costa Filho, outro integrante da organização”, disse a procuradora Fabiana Schneider.

As licitações eram direcionadas e tinham prazo muito curtos para que apenas a empresa dos integrantes da organização criminosa conseguissem vencê-las. Os valores cobrados inicialmente pelo pão chegaram a ser 50% acima do valor pago pelo Estado anteriormente.

Em seu discurso de posse no cargo nesta terça, o novo chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, disse que orientou o novo corregedor da Polícia Civil, o delegado Gilson Emiliano, a buscar informações na Polícia Federal sobre a investigação. “Vamos tomar todas as medidas dentro da ordem legal sobre este caso”, disse.

O esquema fazia uso de um projeto inicial que previa a profissionalização dos presos, no qual a Seap contratava uma organização sem fins lucrativos para gerir um projeto de padaria com objetivo de incentivar os presos que quisessem trabalhar.

A fraude do desvio de dinheiro foi descoberta em maio do ano passado, quando uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE) apontou que os contribuintes pagavam duas vezes pelo pão fornecido aos presos: na compra dos ingredientes e pelos pães prontos. Um contrato era para o fornecimento do pão, e outro, de valor ainda maior, para comprar os ingredientes.

De acordo com a investigação, uma organização sem fins lucrativos chamada Iniciativa Primus instalou máquinas para a fabricação de pães dentro do presídio, usou a mão de obra dos presos, energia elétrica, água, ingredientes fornecidos pelo estado – ainda cobrava pelo pãozinho.

Além do delegado Martins e do ex-secretário Cesar Rubens, outras cinco pessoas tinham sido presas até a última atualização da reportagem: Sérgio Roberto, Gabriela Paula, Evandro Lima, Delisa de Sá e Carlos Mateus Martins. É o quinto secretário do governo Cabral preso em operação da Polícia Federal.