No último sábado (29), foi realizado na Casa da Cultura, o espetáculo teatral “Irmã Selma”, o qual faz parte do Circuito Cultural Paulista.

O espetáculo reuniu centenas de pessoas, as quais doaram 321 litros de leite em prol do Fundo Social de Solidariedade de Lins.

Irmã Selma

O espetáculo foi um show de humor com cinco personagens escritos durante a permanência de Octávio Mendes no Terça Insana, grupo do qual foi um dos fundadores. Algumas cenas fizeram parte da antologia do humor, como Irmã Selma, que tem quase oito milhões de acessos no YouTube. Os outros personagens são também muito divertidos e trataram de assuntos bem variados, como um ex-gay, uma apresentadora de um programa sensacionalista de TV e uma prostituta que resolveu virar cantora.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins