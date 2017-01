Na tarde dessa quarta-feira (25), houve uma reunião com os pais da EMEF João Santos Meira, do bairro Guapiranga, Marinalva Marques Rodrigues de Souza e Júnior Frari representaram os a comissão formada pelos moradores do bairro. Na oportunidade, além de ser discutidos os aspectos pedagógicos e financeiros da instituição, o Prefeito ouviu os pais de alunos e o ponto de vista de cada um.

Os pais assumiram a responsabilidade, além de se comprometerem em se envolver nas ações da escola, potencializando o espaço, com cursos, esporte e cultura.