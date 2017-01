Oito pessoas foram encontradas com vida no hotel atingido por uma avalanche, em uma estação de esqui na cidade de Farindola, em Abruzzo, no centro da Itália, de acordo com o jornal italiano “Corriere de la Sera”. A avalanche aconteceu na noite de quarta-feira (18), depois da região ter sido atingida por pelo menos três terremotos com magnitude superior a 5.

“Eles estão vivos e nós estamos conversando com eles”, afirmou Luca Cari, porta-voz dos bombeiros, em entrevista por telefone com a Reuters. Os sobreviventes, que não tiveram a identidade divulgada, permaneciam sob os escombros do Hotel Rigopiano.

O “Corriere de la Sera” afirma que os sobreviventes seriam três homens, três mulheres e duas crianças. De acordo com as primeiras informações, eles estariam no sótão de uma cozinha local. Ao que parece, eles conseguiram acender uma fogueira para se aquecer.

A boa notícia surge após intensas buscas em uma condição extremamente difícil: a temperatura bem inferior a 0ºC. A equipe, reforçada por brigadistas vindos do Piemonte, da Lombardia e do Veneto, precisa escavar uma espessa camada de neve misturada com muitos detritos.

Na quinta-feira, dois funcionários, que estavam fora do hotel, foram resgatados e três corpos foram retirados dos escombros. As equipes de resgate ainda estavam em busca de ao menos 27 desaparecidos, entre eles crianças.

Um vídeo divulgado pela BBC mostra os bombeiros enfrentando uma nevasca para chegar até o hotel, que só aconteceu na madrugada de quinta-feira, horas depois da avalanche. Cães e helicópteros são utilizados nas buscas. Imagens feitas pelos socorristas mostram pedaços de móveis, janelas e outros objetos destruídos pela avalanche.

Sobreviventes

Gampiero Parete e Fabio Salzetta são os sobreviventes que seguem hospitalizados. Eles se abrigaram em um carro até a chegada do socorro, por volta das 4h desta quinta. No carro, eles enviaram mensagens pedindo ajuda com seus telefones alertando sobre a avalanche, assim como alguns hóspedes do hotel.

Parete, cozinheiro do restaurante, tinha ido buscar um remédio no carro para a mulher, que permaneceu no hotel com os dois filhos do casal, de 8 e 6 anos.

“Enquanto eu caminhava para o hotel, ouvi ruídos e estalos e vi a queda da montanha sobre o hotel. A neve também me encobriu, mas parcialmente. Eu tentei ir para dentro, mas eu corria o risco de ficar preso. Então eu me agarrei a um ramo e consegui voltar para o carro”, afirmou, segundo o “Corriere de la Sera”. A mulher e os filhos seguem sob os escombros.



